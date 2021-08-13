Новый альбом The Killers и главные треки недели

Американская рок-группа The Killers представила седьмой альбом «Pressure Machine», певица Лобода после обвинений в плагиате выпустила трек с двойным названием, Скриптонит совместно с Lovv66 презентовал трек «Мне ***уй» (наплевать), музыканты из Little Big спели с саунд-продюсером Моргенштерна, а американские рэперы Lizzo и Cardi B выпустили трек и клип «Rumors». NEWS.ru на основе обзоров социальной сети «ВКонтакте» рассказывает подробнее о новинках недели.

The Killers «Pressure Machine»

Рокеры выпустили альбом о маленьком городке в штате Юта и мормонах. Совместно с гитаристом Дейвом Кюнингом, который ушёл из группы в 2017-м ради сольной карьеры, музыканты сделали 11 треков. Также в одной из песен («Runaway Horses») приняла участие инди-певица Фиби Бриджес.

Журналист и критик Гуру Кен признал: это «едва ли не самый камерный и интимный альбом» рокеров.

Он посвящён мормонам и Юте, и тяжко оценивать подобное, если ты не вырос в маленьком мормонском городке где‑то там, — добавил он.

Ранее группа выпускала альбом «Imploding the Mirage» в 2020-м. А первые пять альбомов попали на первое место по продажам в Великобритании и Ирландии и разошлись общим тиражом более 25 млн копий по всему миру.

В ВК композиции с альбома на момент написания материала успели послушать более 5,3 тысячи раз.

Lizzo и Cardi B «Rumors»

Рэперы выпустили первый сингл с готовящегося альбома Lizzo. В треке с говорящим названием (rumors — в переводе с английского языка означает «слухи») восходящая звезда отвечает на все сплетни о себе, всплывавшие в Сети с 2019 года.

В треке, к примеру, есть строчка «No, I ain't f*ck Drake yet (Ha)» (Нет, у меня пока не было секса с Дрейком), которая является отсылкой к песне другого американского рэпера Nicki Minaj. В своём треке «Only» знаменитость развеивает слух о том, что она занималась сексом с влиятельными мужчинами, чтобы стать более успешной. Lizzo этой строчкой также говорит: я добилась успеха сама.

Лобода «Indie Rock (Vogue)»

Совсем недавно украинскую певицу Светлану Лободу обвинили в плагиате трека Artik & Asti и Артёма Качера «Грустный дэнс», выпущенного в 2019 году. Пользователи Сети посчитали, что Лобода повторила мотивы в своём новом треке «Алло».

Не прошло и недели, как Лобода выпустила новый трек — и уж его в плагиате обвинить будет сложно. Лобода презентовала песню с двойным названием — она выпущена на украинском и русском языках.

Сегодняшняя премьера для меня — особенная, — написала певица в своём Instagram.

На этот раз поклонники исполнительницы оценили ход артистки и похвалили музыкальную часть трека.

Пока русская версия лидирует по прослушивания в ВК (4196). Украинская версия отстаёт практически в два раза (2396).

Ильич да Софья feat. Slava Marlow «Ой да на рейве»

На одном из прямых эфиров в Instagram солистов Little Big Ильича и Софью попросили сделать русско-народный рейв. Те пообещали и слово сдержали — в Сети сегодня появился трек «Ой да на рейве», записанный при участии саунд-продюсера Моргенштерна Slava Marlow. Примечательно, что солисты рейв-группы Little Big сделали коллаборацию с Marlow без основного состава группы. Они назвались без лишних заморочек — Ильич да Софья.

Слушайте трек на репите везде, где только можно! Давайте продвинем его на первые места в чартах!!! Как говорится: мы делаем песню, вы делаете из неё хит! Уверен, все вместе мы сделаем это, — написал Ильич на своей странице в Instagram.

К слову, по вниманию меломанов композиция из новинок и правда почти впереди всех (спойлер: трек обогнали исполнители, идущие в нашем обзоре следующими) — сейчас на русско-народном рейве 13,7 тысячи прослушиваний.

Lovv66 и Скриптонит «Мне ***уй» (наплевать)

Коллаб рэпера собрал в ВК уже 92 174 прослушивания. И это при том, что трек вышел тогда же, когда и ранее названные — в пятницу, 13 августа.

Когда-то Скриптонит, известный треками «Ламбада», «Цепи», «Это любовь» и «Животные», респектнул альбому «Puzzles» рэпера Lovv66, а теперь решил записать с ним фит.