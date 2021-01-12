Носков даст новый концерт 8 марта

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Николай Носков даст новый концерт со зрителями 8 марта. Как рассказал певец NEWS.ru, это будет не единственное живое выступление в ближайшее время.

Новый концерт состоится 8 марта в «Доме музыки». Всех приглашаю и жду, буду безумно рад встрече. Ближайшее выступление на «Авторадио » через 2-3 недели, об эфире сообщим позднее, и этот эфир будет посвящён именно моему юбилею, — сказал Носков.

12 января Носкову исполнилось 65 лет. Певец признался, что сам себе пожелал крепкого здоровья и осуществления всех творческих планов. Однако пышное празднование перенеслось из-за коронавируса, писал NEWS.ru.

В марте 2017 года певец попал в больницу в тяжёлом состоянии из-за тромба в шейном отделе. В больнице у него также диагностировали инсульт.