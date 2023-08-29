Носил байкерские куртки и сюртук: фото запоминающихся образов Джексона Поп-король был настоящим законодателем мод в 1980-х

Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Майкл Джексон

Майкл Джексон мог бы отметить 29 августа 65 лет. Король поп-сцены устроил революцию не только в музыке, но и в моде. Артист тщательно выбирал одежду для выступлений. Еще во время концертов в составе группы The Jackson 5 он начал носить модные брюки-клеш и яркие рубашки.

В клипах Beat It и Thriller певец появился в красных байкерских куртках, реплики на которые до сих пор выпускают для любителей костюмированных вечеринок. Сюртук с эполетами и аксельбантами Джексон носил не только на громкие кинопремии, но и в обычной жизни.

Артист страдал от редкой генетической болезни — витилиго, которая приводит к появлению белых пятен на коже и чувствительности к солнечному свету. По словам специалистов, именно поэтому певец использовал косметику светлых тонов и отбеливающие кремы. В тот период времени, когда болезнь прогрессировала, он начал носить много черной одежды и темных головных уборов.

Перчатка, которую надевал на одну руку Джексон, никакого отношения к витилиго не имела. Он хотел привлечь внимание к своей ладони во время выполнения некоторых танцевальных движений. Обычно этот аксессуар был украшен стразами, чтобы его было видно издалека.

Майкл скончался в 2009 году, но многие поклонники до сих пор не верят в его смерть.

Самые яркие образы Джексона — в фотогалерее NEWS.ru.