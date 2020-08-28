Noize MC выпустил песню про игру League of Legends

Российский хип-хоп-исполнитель Иван Алексеев, более известный как Noize MC, выпустил песню, посвящённую игре League of Legends.
По словам музыканта, «этот трек о попытке вырваться из круговорота бедности и невостребованности, о вере в свои силы и дерзости, способной проложить путь сквозь любые неблагоприятные обстоятельства».
Как
Ранее NEWS.ru писал, что открыт приём заявок в академии Игоря Крутого, занимающейся отбором российских участников международного конкурса «Детское Евровидение», следует из сообщения пресс-службы организации.
Как ожидается, имя исполнителя от России объявят в Москве 25 сентября. Участника определят интернет-голосование и профессиональное жюри.
Добавьте наши новости в избранные источники