Noize MC выпустил песню про игру League of Legends

https://static.news.ru/photo/7ed6c35c-eabd-11ea-a4c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Российский хип-хоп-исполнитель Иван Алексеев, более известный как Noize MC, выпустил песню, посвящённую игре League of Legends.

По словам музыканта, «этот трек о попытке вырваться из круговорота бедности и невостребованности, о вере в свои силы и дерзости, способной проложить путь сквозь любые неблагоприятные обстоятельства».

Как уточняет Life, премьера песни пройдёт в ходе онлайн-концерта в рамках гранд-финала Континентальной лиги по League of Legends, который состоится 30 августа. Тем не менее композиция уже доступна на большинстве цифровых площадок.

Ранее NEWS.ru писал, что открыт приём заявок в академии Игоря Крутого, занимающейся отбором российских участников международного конкурса «Детское Евровидение», следует из сообщения пресс-службы организации.

Как ожидается, имя исполнителя от России объявят в Москве 25 сентября. Участника определят интернет-голосование и профессиональное жюри.