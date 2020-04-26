Noize MC посвятил песню и клип Чернобыльской катастрофе

https://static.news.ru/photo/fb820320-87ea-11ea-98e9-fa163e074e61_660.jpg Иван Алексеев (Noize MC) Фото: noizemc/instagram.com

Российский музыкант Иван Алексеев (Noize MC) выпустил клип на песню «26.04», посвящённый аварии 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции — крупнейшей техногенной катастрофе в истории.

Композиция «26.04» была частью трека Noize MC для Семнадцатого независимого онлайн баттла. Вместе с видеографом Алексеем Тереховым музыкант сделал песню основой клипа, который посвятил «всем людям, жертвующим своими жизнями и здоровьем ради спасения других».

На последние апрельские выходные 1986-го года у советских людей были свои планы — и это было важнее самой страшной ядерной катастрофы. <...> Помните, как начиналась пандемия коронавируса? Как снисходительно смотрели на «паникеров», как упорно толпами ломились на шашлыки. <...> Так же, наверное, отмахивались от предвестников извержения и жители Помпеи 2000 лет назад, — отметил Алексеев в комментарии «Медузе».

Авторы клипа использовали архивные снимки фотографов, которые работали в Припяти во время ликвидации аварии и после снимали в зоне отчуждения: Игоря Костина, Виталия Анькова, Валерия Зурафова и Геннадия Савкина.

Как писал NEWS.ru, ликвидатор и бывший инспектор ЧАЭС по пожарной безопасности Пётр Шаврей заявил, что взрыв реактора четвёртого энергоблока не был первым чрезвычайным происшествием на атомной станции.