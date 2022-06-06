Niletto удивил зрителей на концерте «Руки Вверх!» в Екатеринбурге

Фото: niletto/vk.com

Niletto

Музыкальный исполнитель Niletto удивил зрителей на концерте группы «Руки Вверх!» в Екатеринбурге своим неожиданным появлением, сообщает «КП-Иркутск». Певец вышел на сцену под свой главный хит «Любимка», а подготовил его появление солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

Ой что сейчас будет! Екатеринбург, встречайте. На этой сцене Niletto, — объявил он.

Он также рассказал, что скоро может записать с Niletto дуэт. Ранее молодой певец уже работал с Жуковым — Niletto снялся в одном из эпизодов сериала «Евгенич».

Во время самого выступления Сергей Жуков исполнил свои главные хиты «Крошка моя», «Алёшка», «18 мне уже», «Она меня целует», «Когда мы были молодыми» и ряд других. Концерт прошёл на футбольном стадионе.

Ранее назвали гонорар, за который Niletto готов выступить на новогоднем корпоративе. Отмечается, что это 1,5–2,5 млн рублей, как и у Анны Седоковой, Стаса Костюшкина, Джонни, Клавы Коки, Наташи Королёвой и «Иванушек International». Расценки на выступления поднимаются на 25–30% в регионах и на 50%, если нужно выступить за границей.

Говоря о самих выступлениях российских артистов, продюсер Павел Рудченко объяснил, зачем они иногда поют под фонограмму. Это делается по просьбе организаторов в качестве перестраховки во время важных мероприятий.