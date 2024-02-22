Николай Расторгуев: как он основал группу «Любэ» и что с ним сегодня

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Лидер и солист музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев выступает на праздничном концерте ко Дню России в Минске

«Любэ» нередко называют главной патриотической группой страны. Уже более 30 лет коллектив исполняет шлягеры, сочетающие элементы рока, шансона и песенного фольклора. Все это время бессменным лидером команды остается Николай Расторгуев. Обратимся к его биографии и узнаем, как мальчик из Подмосковья организовал свою музыкальную группу и был назначен доверенным лицом Владимира Путина.

Сколько лет Николаю Расторгуеву в 2024 году

Разговор о биографии Расторгуева стоит начать с возраста певца. Фронтмен «Любэ» появился на свет 21 февраля 1957 года. В наступившем году он отмечает 67-й день рождения. Интересно, что сразу после праздника, 22 февраля, он планирует провести концерт в московском зале «Крокус Сити Холл».

Николай Расторгуев: возраст, рост, вес, ранняя биография

С вопросом, сколько лет исполняется Расторгуеву, все ясно. А вот параметры музыканта не раз становились предметом споров в Сети. Николаю приписывают рост от 158 до 168 сантиметров. При этом его вес составляет 70–80 килограммов.

Ранняя биография Расторгуева связана с подмосковным городом Лыткарино. Там мальчик, сын водителя и швеи, посещал среднюю школу. Он был нерадивым учеником, зато с малолетства увлекался музыкой (его кумирами были The Beatles) и даже выступал в местном музыкальном коллективе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Расторгуев

Окончив СОШ, Николай Расторгуев — под давлением со стороны родителей — подался в институт легкой промышленности. Обучение он не окончил. Будущего музыканта отчислили из-за пропусков, несданной сессии и драки со старостой. Впрочем, Николая такой поворот событий не расстроил. Сначала он хотел пойти в ВДВ, но не прошел комиссию. Тогда Расторгуев решил с головой уйти в музыку.

Начало музыкальной карьеры Николая Расторгуева

До основания «Любэ» Расторгуев выступал с несколькими музыкальными ансамблями — и небезуспешно. Так, в 1878 году он присоединился к коллективу «Шестеро молодых» (позже в группу влился Валерий Кипелов, в будущем — фронтмен «Арии»). ВИА выступал вместе с Владимиром Высоцким, но не померк в тени барда.

«Молодых» заметили и пригласили в ВИА «Лейся, песня», закрепленный за Кемеровской филармонией. Музыканты быстро добились успеха. Их песня «Обручальное кольцо» стала радиохитом. Тем не менее популярность не спасла группу от распада. В 1985 году, через пять лет после основания, ансамбль расформировали. Николай Расторгуев продолжил путешествие по музыкальному поприщу.

До конца 80-х музыкант состоял сразу в двух коллективах. Он солировал в ансамбле «Здравствуй, песня!» и играл на бас-гитаре в «Рондо». Наконец, в 1989 году музыкант познакомился с композитором и продюсером Игорем Матвиенко. Так зародился проект «Любэ».

Фото: А. Рыбаковский/РИА Новости Солист и руководитель музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев во Дворце спорта «Лужники» 1 июня 1991 года

Николай Расторгуев — основатель и лидер группы «Любэ»

«Любэ» — сленговое слово, означающее «любой, разный». Оно отражало идеологию группы — готовность к экспериментам и слиянию жанров. Впрочем, «Любэ» достаточно быстро сформировали свой стиль — сочетание рока с шансоном и фольклорными напевами.

Популярность пришла к группе сразу же. 14 февраля 1989 года «Любэ» выступили на телевидении с песней «Батька Махно». Она моментально стала хитом. Последующие композиции, составившие основу дебютного альбома «Любэ» — «Атас», «Младшая сестренка», «Не валяй дурака, Америка!», — также быстро обрели популярность.

Интересно, что узнаваемый образ группы был создан благодаря Алле Пугачевой. Именно она предложила Расторгуеву примерить военную форму. В свое время музыканту так и не довелось служить в армии, но он все-таки облачился в гимнастерку и галифе.

Студийные альбомы стали выходить один за другим:

«Кто сказал, что мы плохо жили?..» (1992 год);

«Зона Любэ» (1994 год);

«Комбат» (1996 год);

«Песни о людях» (1997 год) и так далее.

В 1997 году музыканту присудили звание заслуженного артиста России, а в начале нулевых — народного артиста.

«Любэ» продолжили выступать и выпускать новые песни, не отходя от выбранного патриотического образа. Сейчас дискография группы насчитывает 10 студийных альбомов и несколько сборников. Последний из них — юбилейный сборник «Свое» — вышел в 2022 году. Он включает как старые хиты, так и новые композиции.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Расторгуев в кинематографе

Хотя Расторгуев известен как музыкант, он не обошел стороной и кинематографическое поприще. В 1994 году вышла кинолента «Зона Любэ» — цикл новелл о жизни заключенных и охранников в российской колонии. Песни «Любэ» звучали на фоне в качестве саундтреков.

Затем были и прочие, прошедшие сравнительно тихо проекты, в основном мюзиклы, а также криминальные и военные драмы. В 2015 году музыкант сыграл Марка Бернеса в сериале о Людмиле Гурченко.

Николай Расторгуев и политика

«Любэ» называют «самым патриотическим» коллективом российской эстрады. Сам Расторгуев напрямую говорит о пророссийской направленности группы. «Любэ» является завсегдатаем государственных концертов-митингов.

С 2006 года Расторгуев состоит в партии «Единая Россия», с 2010-го — является депутатом Госдумы. Он трижды становился доверенным лицом Владимира Путина.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле 22 февраля 2007 года

Расторгуев высказался в поддержку СВО и снялся в клипе на песню «Встанем» Ярослава Дронова, известного как SHAMAN. В связи с этим он находится в санкционном списке ЕС.

Личная жизнь Николая Расторгуева

Говоря о биографии Расторгуева, стоит сказать пару слов о личной жизни музыканта. Первой избранницей Николая стала его соседка по двору Валентина. Будущий певец и девушка влюбились друг в друга, еще будучи подростками. Так что в 1976 году, едва достигнув совершеннолетия, они поспешили узаконить отношения и вступили в брак. В ту пору Расторгуеву было 19 лет, его жене — 18.

Уже на следующий год после свадьбы у пары родился сын Павел. Между тем Расторгуев все больше времени уделял музыке. Но, несмотря на трудности, брак Николая и Валентины прожил вплоть до начала 90-х.

Вторая жена Николая Расторгуева

В 1990 году Расторгуевы развелись. Причиной расставания стали отношения, которые Николай завел на стороне, гастролируя по стране. Разведясь с Валентиной, Расторгуев сразу женился на новой избраннице — Наталье. В 1994 году на свет появился их сын. Его назвали в честь отца — Николаем.

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев (справа) с супругой Натальей

Внуки Николая Расторгуева

В 2005 году в семье Павла Расторгуева случилось пополнение — появилась на свет дочь Софья. Так фронтмен «Любэ» стал дедушкой. А вот Николай-младший жениться и обзаводиться детьми не спешит. Он уделяет все время бизнесу и путешествиям.

Николай Расторгуев в 2024 году

С конца нулевых здоровье музыканта постепенно ухудшается. Он живет с донорской почкой, а в 2017 году у него обнаружили аритмию. Но это не мешает Расторгуеву продолжать активную творческую деятельность. Вплоть до конца апреля 2024 года «Любэ» планируют гастролировать по стране.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Доверенное лицо лидер и солист музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев (в центре) ожидает встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках его избирательной кампании

Между тем в начале минувшего января выяснилось, что к фронтмену «Любэ» подали иск на 2,1 миллиарда рублей. Если говорить точнее, ответчиком стала «Продюсерская компания Николая Расторгуева». Она существует 16 лет и занимается производством кинофильмов, в первую очередь на военную тематику.

Иск подан со стороны строительной организации «Перфект консалтинг». Причины, по которым ООО намерено взыскать с Расторгуева два миллиарда, неизвестны.

По словам самого Расторгуева, фронтмен «Любэ» собирается выступать «до последнего гвоздя в крышке гроба». А значит, музыкант еще не раз появится на отечественной сцене и, что вероятно, в сводках новостей.

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