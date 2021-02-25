Никита Малинин заявил об усталости от своего главного хита «Котёнок»

https://static.news.ru/photo/9a522da4-7791-11eb-a9c2-96000091f725_660.jpg Никита Малинин Фото: nikmalinin/instagram.com

Певец Никита Малинин рассказал, как относится к своей главной песне, почему никак не может выпустить новый хит и как отец поддерживал его после смерти мамы.

Победитель телепроекта «Фабрика звёзд-3» в беседе с изданием «Собеседник» признался , что он уже устал от песни «Котёнок». 39-летний артист отметил, что его чувства к этой композиции колебались от любви до ненависти.

На данный момент я благодарен, она приносит заработок, да и людям искренне нравится. На концертах весь зал поёт «Котёнок». Видно, как у людей загораются глаза, они отматывают время, вспоминают свою первую любовь, — рассказал Малинин.

Музыкант заявил, что сейчас пишет танцевальную музыку и рассчитывает создать новый хит. У Малинина уже накопилось много материала на английском языке, вскоре он планирует начать писать на русском, но не хочет звучать «как дедушка, поющий молодёжные песенки». По его словам, он пока не может создать новую суперпопулярную песню из-за излишне критического отношения к себе.

Малинин напомнил, что 2020 год был очень тяжёлым для него. Артист потерял маму. Справиться с потерей ему помог отец и коллега по творческому цеху — Александр Малинин.

Я верю, что есть продолжение. Есть сны, где можно пообщаться, она приходит ко мне. Папа очень помог мне в тот нелёгкий период, вытащил меня в Мюнхен. Мы несколько дней гуляли по городу, катались на велосипедах, я смог немного развеяться, за что очень благодарен отцу. Потеря мамы — часть моей жизни, о которой я не хочу говорить. Не люблю, когда на смерти близкого делают какое-то шоу, — заключил певец.

В феврале Александр Малинин поделился радостной новостью о рождении ещё одного внука, передавал NEWS.ru. Ребёнок появился на свет в семье Антона и Ангелины Малининых.