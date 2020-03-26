Десятки независимых американских музыкальных групп обратились к правительству США с требованием о выплатах пособий и государственной поддержки, как и обычным рабочим.
Артисты
Мы платим существенные налоги властям, но считаемся самозанятыми и потому лишены поддержки, которую получают обычные работники, — говорится в тексте.
Среди подписавших письмо — Bikini Kill, Neutral Milk Hotel, Snail Mail, Fugazi и Algiers.
Как писал NEWS.ru, московский музыкальный фестиваль «Боль» проводит онлайн-марафон с выступлениями независимых музыкантов, которым пришлось отменить концерты из-за запретов на массовые мероприятия, введённых в связи с пандемией коронавируса.
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