Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Британский певец и бывший участник группы One Direction Гарри Стайлз отложил свой первый приезд в Россию с концертом. Музыкант принял решение после запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Выступление, которое должно было состояться в Москве 3 июня во дворце спорта «Мегаспорт», теперь пройдёт 30 марта 2021 года на той же площадке, указано в Twitter Стайлза. Каждый, кто знаком...