Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Десятки независимых американских музыкальных групп обратились к правительству США с требованием о выплатах пособий и государственной поддержки, как и обычным рабочим.

Артисты опубликовали коллективное открытое письмо, в котором утверждают, что концерты и туры в эпоху стриминговых сервисов — их главный источник дохода. Из‑за пандемии коронавируса им пришлось отменить все свои выступления, и индустрии грозит кризис, «который и так назревал уже несколько лет».

Мы платим существенные налоги властям, но считаемся самозанятыми и потому лишены поддержки, которую получают обычные работники, — говорится в тексте.

Среди подписавших письмо — Bikini Kill, Neutral Milk Hotel, Snail Mail, Fugazi и Algiers.

Как писал NEWS.ru, московский музыкальный фестиваль «Боль» проводит онлайн-марафон с выступлениями независимых музыкантов, которым пришлось отменить концерты из-за запретов на массовые мероприятия, введённых в связи с пандемией коронавируса.

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