Невестка Ротару рассказала, правда ли певица хочет вернуть Крым Украине

Невестка и пиар-менеджер Софии Ротару Светлана Евдокименко рассказала NEWS.ru, являются ли правдой слова сестры певицы Аурики о том, что София Михайловна на протяжении шести лет не приезжает в Ялту, где находится её отель «Вилла София», поскольку якобы ждёт возвращения Крыма в состав Украины. И уточнила, будет ли Ротару в этом году сниматься в традиционных «голубых огоньках», которые покажут на российском телевидении в новогоднюю ночь.

Расцениваем [слова сестры Ротару об ожидании певицей возвращения Крыма Украине] как попытку втянуть [Ротару] в вымышленную ситуацию. Комментировать мы это не будем по объективным причинам, — заявила Светлана Евдокименко.

Невестка Ротару добавила, что народная артистка СССР планирует вскоре приехать в Россию, чтобы сняться в новогодних программах Первого канала и «России 1».

График утверждается в течение этой недели, сопоставляем все возможные варианты. Декабрь (информация о съёмках в этот месяц. — NEWS.ru) по чуть-чуть появляется. Съёмки точно будут на первых двух кнопках — как минимум. А дальше посмотрим, что будут предлагать и где София Михайловна сможет участвовать, — пояснила невестка певицы.

Светлана Евдокименко отметила, что с концертами у певицы «пока туго», объяснив сокращение числа выступлений ограничениями на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией. Эту информацию NEWS.ru подтвердил концертный директор Ротару Сергей Лавров.

Мы пока с Софией Михайловной не работаем, так как больших кассовых концертов сейчас нет. Из-за пандемии, а не из-за политики. Ни у кого из артистов больших концертов нет. Есть небольшие корпоративы, заказники, но их делаю не я. Мы [с Ротару] решили, что если будут большие концерты, то возобновим сотрудничество, — рассказал Сергей Лавров.

По информации промоутера Ротару, певица может появиться в «Песне года». Переговоры об участии в концерте, пояснил Лавров, с Софией Михайловной ведёт лично Игорь Крутой.

Ранее сестра Ротару Аурика заявила, что певица закрыла свой отель «Вилла София» в Ялте и последние шесть лет не ездит на полуостров якобы потому, что ждёт «лучших времён», возвращения Крыма в состав Украины. Родственница звезды назвала сплетнями информацию о тяжёлой болезни артистки, заявив, что та здорова и «проживёт ещё долго».