Неизвестные солистки «Виа Гры» записали новую песню группы

https://static.news.ru/photo/8a4e3caa-15a2-11eb-93fa-fa163e074e61_660.jpg Константин Меладзе Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Популярная женская группа «Виа Гра» представила публике свой новый трек с названием «Рикошет». Песня появилась 23 октября на YouTube-канале продюсерского центра Meladze Music.

Причём, композитор и продюсер Константин Меладзе песню представил, но не показал, кто её поёт. Не так давно группу покинула Ольга Меганская, до этого из коллектива ушла Эрика Герцег. Когда продюсер покажет новые лица женского трио, не сообщается.

Слушай, прежде чем увидеть, — таким девизом сопровождается трек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в начале сентября Константин Меладзе опубликовал в Instagram архивные фотографии группы «ВИА Гра» в честь 20-летия коллектива. Состав группы менялся 16 раз, его солистками в разное время были 13 девушек. Многие поклонники в комментариях сошлись во мнении, что «золотым составом» стало трио: Надежда Грановская, Анна Седокова и Вера Брежнева.