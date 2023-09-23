Названы лучшие песни и альбомы Хулио Иглесиаса Музкритик Бабичев: альбом Julio является визитной карточкой Хулио Иглесиаса

Фото: Jack Abuin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хулио Иглесиас

Визитной карточкой испанского певца Хулио Иглесиаса является альбом Julio, выпущенный в 1983 году, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он отметил, что в сборник вошел также знаменательный трек Nostalgie.

Один из самых успешных его альбомов «Хулио» (1983), куда как раз вошла Nostalgie. У него очень много альбомов, например с песнями в стиле танго, — сказал Бабичев.

Критик уточнил, что Nostalgie до сих не сходит с радиостанций, хотя была записана в 1980-е. Бабичев отметил, что не считает трек визитной карточкой, но признал, что песня близка российским слушателям, особенно женщинам.

Сам Иглесиас говорил, что русский народ любит ностальгировать, якобы это у нас в крови, всегда вспоминаем момент, когда нам было уютно, комфортно, будь-то детство, молодость, первая любовь, — объяснил критик.

Он также выделил трек La Vida Sigue Igual, которая принесла Иглесиасу победу на Бенидормском фестивале в 1968 году. После победы с ним сразу заключил контракт крупный лейбл. Следующий важный в карьере певца трек — Gwendolyne, отметил Бабичев. С этой песней Иглесиас занял четвертое место на Евровидении.

Музкритик отметил, что у Хулио Иглесиаса достаточно странная карьера. Свое мнение он объяснил тем, что в дискографии испанца очень много каверов.

Он когда-то специально поехал в Британию изучать английский язык, так как одного испанского ему показалось мало. Он, конечно, напел очень много композиций, популярных в 50-х, 60-х, в разное время. Чего у него только не было. Говорить именно про его творчество, значит разделять его песни и перепевки, — отметил Бабичев.

Музыкальный критик отметил, что Иглесиас отличается от основной массы других испанских артистов тем, что он всегда сдержан перед микрофоном. По его словам, это противоречит среднему портрету испанского исполнителя, которым привычно вести себя эмоционально и «по-взрывному».