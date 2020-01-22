https://static.news.ru/photo/1ef5dec6-3da9-11ea-8a25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel DeSlover/Global Look Press

Американский музыкант Джаред Энтони Хиггинс, известный под сценическим псевдонимом Juice WRLD, скончался от передозировки.

Рэпер принял слишком большую дозу обезболивающего препарата оксикодон, который является полусинтетическим опиоидом, и кодеина, обладающего слабым наркотическим и болеутоляющим эффектом. Об этом сообщает Chicago Tribune, ссылаясь на результаты вскрытия.

При общении с полицейскими подруга исполнителя заявила, что он принимал обезболивающий препарат «Перкосет», содержащий панадол и оксикодон.

Как писал NEWS.ru, Juice WRLD скончался в аэропорту Чикаго утром 8 декабря 2019 года. Рэперу был 21 год. На борту самолёта, которым следовал музыкант, правоохранители обнаружили около 32 кг марихуаны. После смерти исполнителя количество прослушиваний его песен выросло на 487%.