Названа причина, почему россияне были помешаны на Моргенштерне Критик Бабичев назвал причиной популярности Моргенштерна образ бунтаря

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал одним из первых в России выходцев из блогосферы, кому удалось добиться успеха на музыкальной сцене, заявил NEWS.ru критик Евгений Бабичев. По его словам, артист придумал себе образ бунтаря, и это принесло ему долгожданный успех.

Очень часто в США, в Европе, в Австралии экс-ютуберы и тиктокеры начинают карьеру на сцене, на ТВ, пытаются монетизировать успех в Сети. Моргенштерн сделал это успешнее других, на втором месте — [тиктокер] Даня Милохин. Образ Моргенштерна — бунтаря — он сам себе придумал. Ниша бунтаря, кто понравился бы молодежи, была свободна. Ее занял Моргенштерн. Наверное, те, кто у нас отвечает за молодежь, поняли, что этот путь опасный. То, чему он учил детей, школьников, студентов, — очень на грани. Это хорошо для шоу-бизнеса, когда каждый твой шаг, даже скандальный, выверен, — отметил эксперт.

Бабичев предположил, что Моргенштерн мог бы сделать успешную карьеру на Западе, если бы там родился. По мнению критика, на родине рэперу вряд ли удастся продвигать творчество, которое приняли бы за рубежом.

Но родись он в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, если бы он варился бы в этом котле с рождения, он бы сделал карьеру. Но у нас, особенно в последнее время, все это пресекается. Следить за Моргенштерном стали как в реалити-шоу, как в играх GTA или Sims — тебе дают персонажа, и ты им управляешь, следишь, что он сделает, — объяснил он.

Ранее Бабичев заявил, что своим успехом Моргенштерн во многом обязан продюсеру и блогеру Slava Marlow. Критик считает, что рэперу очень повезло быть знакомым с ним.