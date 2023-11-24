Назван единственный певец, который мог заменить Меркьюри в Queen Критик Бабичев: Меркьюри в Queen мог бы заменить Джордж Майкл

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Джордж Майкл

Исполнителя Фредди Меркьюри в рок-группе Queen мог бы заменить певец Джордж Майкл, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он отметил, что Майкл «филигранно» выступил на концерте памяти Меркьюри в 1992 году. Однако, по словам эксперта, многие фанаты не поддержали такую идею и сочли ее кощунством.

В 1990-х это мог бы сделать Джордж Майкл, в кулуарах, в принципе, обсуждалось его принятие в группу. Он очень близок по духу к Фредди в плане свободы на сцене. Но многие фанаты не поддержали идею. В прессе выступали в СМИ с лозунгом нет Queen без Фредди, Джон Дикон так и остался при своем мнении, после 1997-го ушел в тень полностью, сейчас живет безбедно, получая отчисления со всех проектов Queen, — сказал Бабичев.

Критик напомнил, что сейчас группа выступает с Адамом Ламбертом. Бабичев отметил, что многие бы поставили «лайк» за такой подход.

Мне кажется, что здесь синергия получилась: подача, манера, происходящее на сцене. Это не второй Фредди, но они, кстати, не принимают его в коллектив, поэтому выступают под названием Queen + Адам Ламберт, — сообщил музыкальный критик.

Бабичев до этого заявил, что творчество группы Queen является ярчайшим примером качественного «стадионного» рока. По его словам, каждый хит группы превращался в отдельную историю и сопровождался бурными овациями слушателей. При этом Queen удавалось обойти другие музыкальные коллективы по тому заряду, который они передавали публике.