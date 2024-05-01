«Навсегда вписал себя в историю»: Рыженко о смерти рок-музыканта Тропилло Рок-музыкант Рыженко назвал смерть Андрея Тропилло невосполнимой утратой

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Андрей Тропилло

Андрей Тропилло является одним из фундаментов отечественной рок-музыки, а его смерть — невосполнимая утрата, заявил в беседе с NEWS.ru советский и российский рок-музыкант Сергей Рыженко. По его словам, потерян еще один легендарный представитель класса рокеров. Завершается целая эпоха, добавил артист.

Вы меня ошарашили новостью о его смерти. Андрей Тропилло словно один из фундаментов нашей отечественной рок-музыки, особенно ленинградского рока. В первую очередь, конечно, группы «Аквариум». Все эти блестящие музыкальные находки были найдены и сохранены во многом благодаря усилиям Андрея. Его смерть — еще одна невозвратимая потеря, потеря того легендарного класса рокеров, которые уже в общем-то один за другим уходят, — заявил Рыженко.

Еще одной неоценимой заслугой Тропилло стало революционное противостояние рока «социальной опущенности», а также стремление к свободе и свету. По словам артиста, он навсегда вписал себя в историю отечественного рок-н-ролла.

Известный звукорежиссер, музыкальный продюсер, издатель, рок-музыкант из Санкт-Петербурга Андрей Тропилло скончался на 74-м году жизни 28 апреля. Известно, что музыкальный деятель последние два года проживал в Финляндии.