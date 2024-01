Насилие и «тюрьма для плохих девочек»: что терпели женщины Мэрилина Мэнсона

Антихрист, Бледный Император, «Мефистофель туманных улиц Лос-Анджелеса», Принц Тьмы, «легенда современного шока» — это лишь немногие прозвища и характеристики Брайана Уорнера, который больше известен как Мэрилин Мэнсон. 5 января ему исполняется 55 лет. Музыкант всегда окружал себя красивыми женщинами, среди которых были популярные модели и актрисы. Ко дню рождения артиста NEWS.ru вспомнил самые громкие романы Мэнсона.

Что связывало Мэнсона и звезду «Зачарованных» Роуз Макгоуэн

Звезда сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн встречалась с Мэнсоном три года. Тогда каждый из возлюбленных был успешен в карьере. В 1999 году музыкант сделал Роуз предложение. Вскоре после этого пара купила большой дом, но спустя два года после помолвки актриса ушла от музыканта.

Роуз заявила, что у них разные пути. «Есть большая любовь, но разница в образе жизни, к сожалению, еще больше», — признавалась актриса.

Позже она уточнила, что одной из главных причин расставания стали наркотики. Оба артиста боролись с зависимостью, что приводило к частым спорам и насилию между ними.

По мнению друзей актрисы, у Мэрилина Мэнсона и Роуз Макгоуэн были противоположные характеры. К тому же артист часто изменял избраннице.

Какими были отношения Мэнсона с Дитой фон Тиз

Звезда бурлеска Дита фон Тиз познакомилась с Мэрилином Мэнсоном в 2000 году. Тогда модель была на пике популярности и, по мнению рок-звезды, идеально подходила для его нового клипа. Незадолго до 32-летия Мэнсона Дита официально стала его девушкой. Как рассказывал музыкант, это была любовь с первого взгляда. Дита не раз говорила, что Мэнсон всегда был чутким и заботливым по отношению к ней, что очень удивляло окружающих.

Через четыре года неофициальных отношений Мэнсон предложил Дите выйти за него замуж. Певец сам сделал дизайн кольца для помолвки с бриллиантом в семь карат. Они расписались 28 ноября 2005 года. Это было закрытое торжество в узком кругу, в который входили лишь самые близкие родственники. Сама свадьба стала событием года, как писали СМИ.

Молодожены отметили заключение брака 3 декабря 2005-го в одном из поместий Ирландии. Это была эпатажная вечеринка с музыкой в стиле 1930-х. Изюминкой вечера стали нетрадиционные наряды жениха и невесты. Звезды меняли образы четыре раза в течение торжества. Первое платье Диты было пышным и с длинным шлейфом фиолетового цвета. Мэнсон же вышел к гостям в смокинге из бархата. Его лицо было покрыто гримом в готическом стиле, как во время выступлений.

Через два года Дита фон Тиз объявила о разводе с певцом. По ее словам, причиной расставания стали «непримиримые разногласия». В 2009-м Мэнсон пытался возобновить отношения, но Дита фон Тиз не вернулась к бывшему возлюбленному.

В одном из своих интервью Дита признавалась: несмотря на развод, ей удалось сохранить хорошие отношения с рок-исполнителем.

«По работе мы много пересекались, и он тоже был весь в творчестве. Он поддерживал все мои эксцентричные выходки, сделал целый альбом в стиле бурлеска, и мы вместе снимали музыкальные клипы. Теперь я могу говорить о нем с любовью. Если бы вы спросили меня четыре года назад, я бы не стала отвечать на вопросы о нем. Теперь мы друзья, и это нормально», — говорила звезда бурлеска.

Однако в 2021 году фон Тиз подробнее прокомментировала развод с музыкантом. «Я ушла от него через 12 месяцев из-за того, что он мне изменял и злоупотреблял наркотиками», — написала модель в соцсетях.

Почему Эван Рейчел Вуд обвинила Мэнсона в насилии

Отношения Мэнсона с Дитой фон Тиз распались из-за его нового увлечения. Артист познакомился с Эван Рейчел Вуд на вечеринке в 2006 году, а в мае 2007-го они публично объявили о своих отношениях. Актрисе тогда было 19 лет, а Мэнсону — 36. Девушка снялась в музыкальном клипе артиста на сингл Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand). Песня вызвала негативную реакцию общественности, а видео только усугубило ситуацию.

«В конце видео мы целуемся, и идет кровавый дождь. Для меня это был один из самых романтических моментов за всю мою жизнь», — рассказала Вуд журналу GQ через несколько месяцев после премьеры видео.

После трех лет отношений Мэнсон сделал девушке предложение на сцене в Париже, но они так и не поженились. Вуд вышла замуж за Джейми Белла в октябре 2012 года. У них родился сын. Но менее чем через год после его рождения, в июле 2013-го, они объявили о расставании.

«Я думала, что влюблена. Наверняка хотела сломать шаблон — я знала, что я более острая, более альтернативная и странная. И Мэрилин был именно тем, что мне нужно, потому что я чувствовала себя действительно свободной с ним. И эта свобода была привлекательной. Я ценю все, чему он меня научил. Я просто не думаю, что мы подходили друг другу», — признавалась актриса журналу The Edit.

1 февраля 2021 года актриса публично обвинила Мэрилина Мэнсона в физическом и психологическом насилии на своей странице в социальной сети.

«Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно издевался надо мной в течение многих лет. Мне промыли мозги и манипуляциями заставили подчиняться. Но мне надоело жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа», — написала актриса.

Кто еще обвинял Мэнсона в насилии

После этого больше десяти женщин выступили со схожими обвинениями против музыканта. Против него подали четыре гражданских иска. Основные обвинения касались периода с 2009 по 2011 год. В это время музыкант жил в просторных, холодных (кондиционер был вечно настроен на 18 градусов) и темных (окна всегда были зашторены) апартаментах в Лос-Анджелесе, где раньше располагалась звукозаписывающая студия.

Из тесной звуконепроницаемой кабинки Мэнсон сделал «комнату плохих девочек». Как писал The Rolling Stone, это была камера, куда он запирал девушек, с которыми у него были отношения, за малейшую, по его мнению, провинность. Например, за упоминание имени бывшего партнера. Он гордился этой камерой и называл ее в том числе «комнатой для изнасилований».

Журнал описал несколько эпизодов абьюза. По данным издания, сначала Мэнсон влюблял в себя девушек, а затем превращался «в монстра». Как говорилось в статье, он буквально гонялся за девушками с топором, избивал, насиловал, лишал еды и свободы. Помимо Эван Рэйчел Вуд иски подали актриса Эсме Бьянко, модель Эшли Морген Смитлайн и еще одна женщина, имя которой неизвестно.

Они обратились в суд после запуска кампании #Metoo и многолетней работы с терапевтами. «Я стала чувствовать себя все меньше и меньше, тише и тише. Когда тебя заставляют молчать или запирают в клетке, где тебя никто не слышит, ты действительно начинаешь думать, какая ты маленькая и незначительная», — говорила Эшли Морген Смитлайн.

Что известно о последней жене Мэнсона

Несмотря обвинения, уже 13 лет музыкант женат на фотографе Линдси Юсич. Среди некоторых проектов Юсич — обложка альбома Мэрилина Мэнсона 2012 года Born Villain. Помимо этого, она выпустила собственные духи и капсульную коллекцию для линии одежды Cete, которой руководит ее сестра-близнец.

Линди и Мэрилин встречались около 10 лет, после чего решили пожениться. Свадьба состоялась в 2020 году во время карантина. Актер Николас Кейдж был единственным гостем на свадьбе. Он «посетил» ее по FaceTime.

Долгое время поклонники певца были уверены, что с Линдси эпатажный музыкант наконец нашел семейное счастье. Но в 2021 году, после публичных обвинений Вуд, его бывший личный помощник Дэн Клири подтвердил заявления о жестоком обращении артиста с нынешней женой. По его словам, музыкант грозился убить ее.

«Я работал на него в качестве личного ассистента в 2014–2015 годах. Я видел, каким жестоким он был по отношению к своей девушке Линдси. Я постоянно видел ее в слезах. Он угрожал убить ее, порезать на куски, похоронить и опозорить перед всем миром. Он заставлял ее плакать и бояться его. Он напоминал ей, что без него она была бы бездомной, и высмеивал члена ее семьи с ограниченными возможностями в обучении», — написал Клири на своей странице в соцсетях.

Несколько раз поклонники певца предполагали, что музыкант снова свободен. В 2015 году Мэнсон даже сам подтвердил это, но затем снова вернулся к Линдси.

