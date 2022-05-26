Наргиз предрекли пение в западных ресторанах после запрета на въезд в РФ

Певица Наргиз Закирова / Фото Екатерина Чеснокова/РИА Новости

После полувекового запрета на въезд в Россию певица Наргиз Закирова потеряет свою популярность и будет петь в западных ресторанах, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Вместе с этим она назвала экс-участницу проекта «Голос» хорошей певицей, пишет «Газета.Ru».

Для нас потеря, конечно. Наргиз — хорошая певица, но стала знаменитой только через проект «Голос». Только когда она приехала в Россию, стала известной. Сегодня она уезжает, мы ее отправляем за безобразие. Я не очень понимаю мотивацию этих деятелей. Они все надеются получить популярность на Западе, наверное, чтобы в западных ресторанах петь, — предположила Драпеко.

По ее мнению, всех, кто не любит Россию и оскорбляет ее, нужно отправлять по их постоянному месту жительства. Драпеко уточнила, что правительство РФ не будет делать «скидку» публичным личностям только потому, что они известные. По мнению депутата, «если ты знаменитый — с тебя двойной спрос». Свою позицию она аргументировала тем, что россияне часто берут пример со звезд отечественного шоу-бизнеса.

Ранее в ФСБ подтвердили, что певице Наргиз Закировой будет запрещено посещать Россию до 2072 года. Отмечается, что запрет на посещение страны будет действовать даже в случае смены имени или фамилии.