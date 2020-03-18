https://static.news.ru/photo/63d0a4e0-6928-11ea-99e7-fa163e074e61_660.jpg Аманда Смит Фото: GoFundMe/Amanda Smith

На съёмках сериала «Бэтвумен» произошёл несчастный случай. На ассистентку съёмочной группы Аманду Смит упал погрузочный ковш.

Смит получила серьёзные травмы и была госпитализирована, сообщает Deadline. В настоящее время она наполовину парализована.

Работа над фильмом велась неподалёку от эстакады. Из-за шума дороги участница команды не заметила, что над ней опустился ковш. Врачи рассказали, что у девушки серьёзно повреждён позвоночник.

Близкий друг пострадавшей заявил, что сейчас трудно сказать, к каким последствиям приведёт полученная травма.

Как писал NEWS.ru, киностудия Warner Bros. решила приостановить съёмки нового фильма о Бэтмене американского режиссёра Мэтта Ривза. Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.