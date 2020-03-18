На съёмках сериала «Бэтвумен» произошёл несчастный случай. На ассистентку съёмочной группы Аманду Смит упал погрузочный ковш.
Смит получила серьёзные травмы и была госпитализирована,
Работа над фильмом велась неподалёку от эстакады. Из-за шума дороги участница команды не заметила, что над ней опустился ковш. Врачи рассказали, что у девушки серьёзно повреждён позвоночник.
Близкий друг пострадавшей заявил, что сейчас трудно сказать, к каким последствиям приведёт полученная травма.
Как писал NEWS.ru, киностудия Warner Bros. решила приостановить съёмки нового фильма о Бэтмене американского режиссёра Мэтта Ривза. Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.
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