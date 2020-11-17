На ТВ стартовали новогодние съёмки: кого из арститов позвали?

https://static.news.ru/photo/62a29a42-28b8-11eb-b192-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На отечественных телеканалах начались съёмки «новогодних огоньков». Одним из первых стал «Муз-ТВ». Канал покажет сразу два шоу: «LIVE в кайф» и «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты».

В павильоны для съёмок приехали звёзды из разных эпох и разных музыкальных направлений, пишет портал Teleprogramma.pro.

На площадке появились Филипп Киркоров, DAVA, «Фабрика», Николай Басков, Ольга Бузова.

Например, Шура продемонстрировал новую фигуру — певец похудел на 35 кг. Кроме того, он отметил, что скоро выйдет его новый трек в современном звучании.

Новую фигуру показала и Лолита, которая похудела ещё на 12 кг.

Одним из ведущих музыкальных шоу стал 18-летний тиктокер Даня Милохин. Он рассказал подробности общения с Ольгой Бузовой.

«Я общаюсь с Ольгой так же, как и с другими тиктокерами. И она также умеет шутить и смеяться над шутками других», — сказал Милохин.

Ранее Валерий Меладзе призвал коллег по сцене бойкотировать съёмки голубых огоньков. Однако позже отказался от своих слов, писал NEWS.ru.