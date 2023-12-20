«На пользу вкусу соотечественников»: в ГД оценили стоп-лист радиостанций Депутат Шолохов заявил, что стоп-лист радиостанций пойдет на пользу россиянам

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Если россияне не услышат артистов, внесенных в стоп-лист отечественных радиостанций, это пойдет только всем на пользу, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, трудно представить исполнительский уровень хуже, а падение нравственности — ниже, чем у них.

Трудно представить исполнительский уровень хуже, а падение нравственности — ниже. Высказываемая ими и быстро меняющаяся в зависимости от ситуации «позиция» — прямое того следствие. А включение в список иноагентов в данном случае лишь фиксирует этот факт, — сказал Шолохов.

Ранее сообщалось, что у российских радиостанций появился негласный стоп-лист. В перечень вошли исполнители, признанные иностранными агентами, осудившие спецоперацию или уехавшие из страны. Среди них группа «Би-2» (солист Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов), лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Макс Барских (Николай Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и другие.

При этом звездный адвокат Сергей Жорин считает подобный запрет неэффективным. По его словам, основной площадкой для раскрутки музыканта сейчас являются социальные сети. Он считает, что для артистов гораздо больнее вопросы о срыве концертов и корпоративов.