На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков из-за татуировки

В отношении рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев), завели административное производство о пропаганде наркотиков в трёх клипах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инициаторами выступили правоохранители из Набережных Челнов. Причиной стала татуировка музыканта, внешне напоминающая коноплю. Рэпер вину не признаёт.

Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю. Вину Моргенштерн не признал, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дело возбуждено в соответствии с ч. 1.1 ст. 6.13 КОАП РФ (о пропаганде и незаконной рекламе наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Речь идёт о клипах «Новая волна», El problema и Yung Hefner.

По словам источника, экспертиза, к которой привлекались специалисты Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы, определила в клипах Моргенштерна «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха».

В свою очередь адвокат музыканта Сергей Жорин счёл данное дело абсурдным и заявил, что защита обжалует его. Он рассказал, что изначально в заявлении правоохранителей речь шла о содержании песен Моргенштерна, но экспертиза не нашла в них пропаганды наркотиков, поэтому решила найти другой предлог.

Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил «креатив» и желание во что бы то ни стало наказать артиста. В итоге он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики <...>. Однако это абсурд, и мы будем обжаловать данное постановление, — резюмировал адвокат.

Ранее Моргенштерн опроверг новость о своей эмиграции из России. При этом брат рэпера Макс Штерн рассказывал, что Алишер распродал почти всё имущество и бизнес в стране и приобрёл дом на берегу Персидского залива в ОАЭ.

Об отъезде Моргенштерна заговорили после того, как глава СК Александр Бастрыкин высказался о том, что рэпер торгует в соцсетях наркотиками. Адвокат музыканта Сергей Жорин предположил, что главу Следственного комитета неправильно проинформировали, так как раньше никаких обвинений в адрес Моргенштерна по торговле наркотиками в соцсетях не высказывалось, хотя его действительно штрафовали за пропаганду наркотиков в клипах.