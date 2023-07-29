На Макаревича завели протокол за отсутствие маркировки иноагента Макаревичу грозит штраф до 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певцу и лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) грозит штраф из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях, карточка административного дела в отношении музыканта размещена на сайте Симоновского суда Москвы. По имеющейся информации, дата заседания по делу еще не назначена.

Дело заведено по статье ч. 4 ст. 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции иноагента»). По ней нарушителям — физическим лицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Андрей Макаревич попал в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. У него не было найдено иностранного финансирования, причиной стали высказывания музыканта в иностранных СМИ, включая интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рассказал РБК его адвокат Александр Передрук.

16 июня Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Елизавету Гырдымову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), известную под псевдонимом Монеточка, за отсутствие маркировки иностранного агента. Согласно данным Минюста, девушка получала деньги от иностранных источников, а также негативно высказывалась о проведении спецоперации. Певица проживает за пределами РФ.

В начале июня Пресненский суд Москвы оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) также за отсутствие маркировки иноагента. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Лазареву признали иностранным агентом в 2022 году. Телеведущая проживает в Испании.