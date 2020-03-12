https://static.news.ru/photo/0cfcb0ae-644c-11ea-a768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Isaac/Global Look Press

Американская группа My Chemical Romance отменила японскую часть тура. Своё решение музыканты связали с опасениями по поводу вспышки коронавируса.

Музыканты должны были выступить на фестивалях Download и Dirty Honey 28, 29 и 31 марта. О том, что коллектив не сможет появиться на мероприятиях, участники сообщили в соцсетях.

Пожалуйста, знайте, что мы работаем над переносом шоу и попробуем сделать вскоре новый анонс. Нам ужасно грустно из-за отмены, но ещё больше мы беспокоимся о том, что происходит в мире, — говорится в сообщении артистов.

Отмечается, что австралийская часть тура в настоящее время не отменена. Группа ранее объявила о том, что выступит в Москве и Санкт-Петербурге летом.

Как писал NEWS.ru, группы из США Sons of Apollo, SWMRS и Cage The Elephant не приедут в Россию. Своё решение музыканты связали с опасениями по поводу вспышки коронавируса.