https://static.news.ru/photo/0cfcb0ae-644c-11ea-a768-fa163e074e61_660.jpgФото: Richard Isaac/Global Look Press
Американская группа My Chemical Romance отменила японскую часть тура. Своё решение музыканты связали с опасениями по поводу вспышки коронавируса.
Музыканты должны были выступить на фестивалях Download и Dirty Honey 28, 29 и 31 марта. О том, что коллектив не сможет появиться на мероприятиях, участники сообщили в соцсетях.
Пожалуйста, знайте, что мы работаем над переносом шоу и попробуем сделать вскоре новый анонс. Нам ужасно грустно из-за отмены, но ещё больше мы беспокоимся о том, что происходит в мире, — говорится в сообщении артистов.