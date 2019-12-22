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Данные, накопленные за время исследований этнической музыки 315 народностей и культур, позволили учёным сравнить сходства и различия музыкальных течений, не обойдя современный шоу-бизнес.

Специалисты выяснили, что основа песен во всём мире почти одинаковая, так что поведенческие контексты композиций предсказываются по звуковым характеристикам.

Музыкальные идиомы различаются в зависимости от того, какие акустические функции они используют и какие эмоции они задействуют, но все они основаны на общем наборе психологических реакций на звук, — говорится в материале.

Основные мотивы, встречающиеся почти всегда, — песни о любви, танцевальная музыка, колыбельные и целительные мелодии. Даже если человек никогда не слышал ту или иную композицию, он без труда сможет угадать её смысл. Это отсылает к ещё одному важному выводу: музыка — универсальный язык мира.

Для исследования собрали внушительную базу аудиоданных — более пяти тысяч статей про народное творчество, две тысячи переводов текстов из 60 культур различных групп народов, пишет журнал Science.

Ранее NEWS.ru сообщал, что международный коллектив учёных предположил, что шимпанзе кидают камни в корни деревьев, потому что животным нравится издаваемый при этом звук.

Группа исследователей из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка заметила у живущих в одном из западноафриканских заповедников шимпанзе интересную привычку — они бросали камни в деревья без какой-либо явной цели, сопровождая эти действия криками. При этом обезьяны выбирали не все растения, поэтому учёные решили изучить явление.