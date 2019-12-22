Данные, накопленные за время исследований этнической музыки 315 народностей и культур, позволили учёным сравнить сходства и различия музыкальных течений, не обойдя современный шоу-бизнес.
Специалисты выяснили, что основа песен во всём мире почти одинаковая, так что поведенческие контексты композиций предсказываются по звуковым характеристикам.
Музыкальные идиомы различаются в зависимости от того, какие акустические функции они используют и какие эмоции они задействуют, но все они основаны на общем наборе психологических реакций на звук, — говорится в материале.
Основные мотивы, встречающиеся почти всегда, — песни о любви, танцевальная музыка, колыбельные и целительные мелодии. Даже если человек никогда не слышал ту или иную композицию, он без труда сможет угадать её смысл. Это отсылает к ещё одному важному выводу: музыка — универсальный язык мира.
Для исследования собрали внушительную базу аудиоданных — более пяти тысяч статей про народное творчество, две тысячи переводов текстов из 60 культур различных групп народов,
Ранее NEWS.ru сообщал, что международный коллектив учёных предположил, что шимпанзе кидают камни в корни деревьев, потому что животным нравится издаваемый при этом звук.
Группа исследователей из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка заметила у живущих в одном из западноафриканских заповедников шимпанзе интересную привычку — они бросали камни в деревья без какой-либо явной цели, сопровождая эти действия криками. При этом обезьяны выбирали не все растения, поэтому учёные решили изучить явление.
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