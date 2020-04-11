Музыканты и актёры песней поблагодарили врачей за борьбу с коронавирусом

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Российские музыканты, артисты театра и кино, находящиеся в самоизоляции, записали совместную песню «Люди в белых халатах», которая стала символом благодарности медицинским работникам, которые борются с эпидемией коронавируса. Клип на композицию появился в социальных сетях.

Автором идеи стал лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. По его словам, мысль в такой форме отблагодарить врачей появилась спонтанно.

Композиция всплыла будто из подсознания, из какой-то детской памяти. И стало очевидно, что она идеально подходит сегодняшнему дню и выражает то, что мы хотим сказать медикам всего мира и России: мы верим в них и надеемся на их труд, — цитирует Кортнева ТАСС.

Он отметил, что композицию постарались сделать как коллективное обращение, чтобы это были слова благодарности как максимально возможного числа людей.

На создание видео ушло три дня. Главным посылом клипа стал призыв соблюдать самоизоляцию для помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Песня «Люди в белых халатах» была написана в 1967 году композитором Эдуардом Колмановским на слова поэта Льва Ошанина. Первонгачально её исполнял певец Владимир Трошин.

Ранее, как писал NEWS.ru, актёры, сыгравшие в сериалах «Клиника», «Скорая помощь», «Доктор Хаус» и «Анатомия страсти», коллективно поблагодарили медицинских работников за героизм во время пандемии коронавируса.