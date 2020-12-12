Музыкант «Воскресения» Сапунов умер по дороге в больницу

Вокалист и гитарист российской рок-группы «Воскресение» Андрей Сапунов ушёл из жизни. Ему было 64 года.
Смерть музыканта подтвердила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова. По её словам, причиной смерти, по предварительным данным, стал инфаркт,
По данным Telegram-канала Mash, Сапунову стало плохо рано утром 13 декабря. У него сильно упало давление, появились боли в сердце. Прибывшая скорая погрузила его в машину, однако довезти до больницы не успела. Музыкант скончался на подъезде к приёмному отделению.
Андрей Сапунов играл в группе «Воскресение» почти с самого её основания до 2016 года, покинув коллектив из-за разных политических взглядов с фронтменом Алексеем Романовым.
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