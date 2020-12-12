Музыкант «Воскресения» Сапунов умер по дороге в больницу

https://static.news.ru/photo/0ff65862-3d38-11eb-8795-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вокалист и гитарист российской рок-группы «Воскресение» Андрей Сапунов ушёл из жизни. Ему было 64 года.

Смерть музыканта подтвердила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова. По её словам, причиной смерти, по предварительным данным, стал инфаркт, передаёт РБК.

По данным Telegram-канала Mash, Сапунову стало плохо рано утром 13 декабря. У него сильно упало давление, появились боли в сердце. Прибывшая скорая погрузила его в машину, однако довезти до больницы не успела. Музыкант скончался на подъезде к приёмному отделению.

Андрей Сапунов играл в группе «Воскресение» почти с самого её основания до 2016 года, покинув коллектив из-за разных политических взглядов с фронтменом Алексеем Романовым.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер 12 декабря в возрасте 86 лет. Ранее у него подтвердился COVID-19. Прайд скончался в Далласе (Техас, США), где с конца ноября находился на лечении в больнице, сообщили представители музыканта на его официальной странице в Facebook.