Появился первый в мире клип на песню, созданный нейросетью Музыкант Эрнест Грин создал клип с помощью нейросети Sora

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Инди-музыкант Эрнест Грин официально зарегистрировал первый в мире музыкальный клип, при создании которого использовался инструмент Sora от OpenAI, пишет Nofilmschool. Известно, что Sora пока недоступен для общего пользования.

Как рассказал видеохудожник Пол Трилло, длина ролика составила четыре минуты, в его основу легли четырехсекундные отрывки из 55 клипов, специально созданных для него. Всего, по его словам, было разработано более 700 клипов, затем из них отобрали наиболее подходящие.

Трилло добавил, что на создание одного из них уходит от 15 до 60 минут, а на представленный Грином клип ушло около шести недель. Но при этом на постобработку ушло достаточно мало времени. Сам Грин заявил, что применение ИИ в искусстве вызывает у него большой интерес, поэтому он продолжил работу с нейросетями и надеется, что в дальнейшем сможет представить публике целый альбом.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Apple заключила соглашение с создателем ChatGPT, компанией OpenAI, По его данным, нейросеть может быть внедрена в операционную систему iPhone уже в следующем обновлении, однако пока официального подтверждения по этому вопросу нет.