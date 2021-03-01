Музыкант из США обвинил Земфиру в краже обложки его альбома

https://static.news.ru/photo/daa073ca-7a70-11eb-8251-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/leolug

Музыкант Leo Luganskiy, работающий в США в жанре электронной музыки, сравнил обложку своего сингла, выпущенного в 2019 году, и обложку нового альбома Земфиры. Изображения оказались очень похожими.

Музыкант выложил в Twitter изображения обложки альбома Земфиры «Бордерлайн» и обложку своего сингла Brdrlne.

Автор обложки российской исполнительницы грузинский дизайнер Демна Гвасалия и представители певицы пока никак не прокомментировали произошедшее.

Альбом «Бордерлайн» стал первой пластинкой Земфиры за семь лет. Он состоит из 12 треков, часть из которых певица уже исполняла на концертах. Предыдущий альбом Земфиры вышел в феврале 2013 года и получил название «Жить в твоей голове».

Музыкальный критик Михаил Марголис считает новую пластинку певицы интересной и долгожданной. Он назвал альбом современным и «крепко сбитым», с хорошим звуком и без «провисающих треков». Критик считает, что новое творение певицы стало более жёстким, чем предыдущие пластинки, но не полностью депрессивным.

Как писал NEWS.ru, подруга Земфиры актриса Рената Литвинова назвала альбом гениальным. Она усомнилась, что певица сможет записать, что-либо лучше.