Музыкант из группы «Банд’Эрос» рассказал, как написать хит Музыкант Устьянцев: написать хит помогут искренние эмоции

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Александр Устьянцев

Чтобы написать хит, необходимо вложить в песню настоящие эмоции, уверен музыкант из группы «Бенд’Эрос» Александр Устьянцев. В беседе с «360» он подчеркнул, что зритель проникнется искренностью. По словам музыканта, это самый настоящий путь для создания трека, который «залетит» в топ-чарты.

Ты садишься и не думаешь о том, что ты делаешь хит. Ты просто делаешь искренне, по-настоящему музыку, вкладываешь в нее настоящие эмоции. И тогда зритель это услышит, — пояснил Устьянцев.

По его словам, есть и другой способ. Для этого нужно изучить топ-чарты и попытаться создать на основе популярной музыки что-то похожее. Как уточнил музыкант, следует «смять все в один большой ком и сделать по лекалам подобное». При этом, как отметил Устьянцев, ничего действительного великого при таком подходе не получится, даже если песня будет пользоваться популярностью, — трек выйдет бездушным.

Музыкант Денис Майданов ранее посоветовал Ярославу Дронову (SHAMAN) записывать песни про любовь. По его словам, девушкам «нужен такой вот симпатичный парень». Он подчеркнул, что считает песни «Встанем» и «Я русский» сильными синглами. Майданов добавил, что раньше у SHAMAN был другой репертуар и «ничего не происходило», пока одна за другой не вышли две его «мощнейшие песни».