Звукозаписывающая компания Rockabye Baby! объявила о выпуске альбома колыбельных, основанных на песнях американской рэп-группы Wu-Tang Clan. Первый тираж выйдет на пластинках к международному празднику Дню музыкального магазина.
На виниле альбом появится в продаже 18 апреля. На CD и в цифровом формате релиз станет доступен с 24 апреля,
Проект Rockabye Baby! посвящён изданию колыбельных версий песен известных исполнителей. Среди их релизов есть кавер-альбомы на музыку The Beatles, Red Hot Chili Peppers, Эда Ширана и Снуп Догга.
В 1998 году ныне покойный участник коллектива Ol' Dirty Bastard выбежал на сцену во время проведения церемонии музыкальной премии «Грэмми» и заявил, что «Wu-Tang — для детей».
Как писал NEWS.ru, американский музыкант Роберт Диггз, известный как рэпер RZA из группы Wu-Tang Clan, выпустил альбом с песнями-медитациями.
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