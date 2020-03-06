https://static.news.ru/photo/ce7e0e2c-5fbe-11ea-9212-fa163e074e61_660.jpg Wu-Tang Clan Фото: Michael Mullenix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звукозаписывающая компания Rockabye Baby! объявила о выпуске альбома колыбельных, основанных на песнях американской рэп-группы Wu-Tang Clan. Первый тираж выйдет на пластинках к международному празднику Дню музыкального магазина.

На виниле альбом появится в продаже 18 апреля. На CD и в цифровом формате релиз станет доступен с 24 апреля, сообщает Pitchfork. Коллекция песен получила название Lullaby Renditions of Wu-Tang Clan.

Проект Rockabye Baby! посвящён изданию колыбельных версий песен известных исполнителей. Среди их релизов есть кавер-альбомы на музыку The Beatles, Red Hot Chili Peppers, Эда Ширана и Снуп Догга.

В 1998 году ныне покойный участник коллектива Ol' Dirty Bastard выбежал на сцену во время проведения церемонии музыкальной премии «Грэмми» и заявил, что «Wu-Tang — для детей».

Как писал NEWS.ru, американский музыкант Роберт Диггз, известный как рэпер RZA из группы Wu-Tang Clan, выпустил альбом с песнями-медитациями.