https://static.news.ru/photo/9ac782de-1b8a-11ea-b49b-fa163e074e61_660.jpg Мари Фредрикссон Фото: Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Музыкальный критик Илья Легостаев высказался о творчестве вокалистки всемирно известной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон, скончавшейся в возрасте 61 года.

Это большая утрата. Это повод ещё раз послушать музыку, которая стала бессмертной. Коллектив оставил довольно заметный след в музыкальной индустрии, — отметил телеведущий в эфире радио Sputnik.

По его словам, группе удалось написать невероятное количество шлягеров. Их песня It Must Have Been Love попала в саундтрек фильма «Красотка», что положительно сказалось на их популярности.

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/MQwkjEozl3 — Roxette (@TheRealRoxette) 10 декабря 2019 г.

4 декабря 2019 года на 62-м году жизни скончалась шведская исполнительница и вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон. У артистки диагностировали опухоль головного мозга в 2002 году. Через несколько лет она пошла на поправку и с 2010 по 2016 год в составе коллектива откатала несколько мировых туров. В 2016 году медики посоветовали ей отказаться от концертной деятельности, писал NEWS.ru.