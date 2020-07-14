Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony пройдет в Карелии 15 августа

https://static.news.ru/photo/7f0c1a3e-c5d8-11ea-a881-fa163e074e61_660.jpg Фото: ruskealasymphony/facebook.com

Международный фестиваль Ruskeala Symphony состоится 15 августа. Мероприятие ежегодно проходит на территории одного из самых популярных туристских объектов Карелии — горного парка «Рускеала», который расположен в Сортавальском районе.

Организаторы нашли способ провести событие в условиях пандемии. Оно будет организовано с учётом рекомендаций по профилактике вирусных заболеваний и пройдёт за один день, вместо привычных трёх, сообщает ТАСС.

Он будет очень насыщен музыкой, атмосферой, событиями. Уровень артистов, которые будут принимать участие в фестивале, очень высок. Онлайн-продажи билетов открываются с 15 июля, — заявил заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник.

По словам директора Карельской госфилармонии Ирина Устинова, в этом году программа фестиваля полностью состоит из российских исполнителей. Кроме того, два концерта пройдут на глади горного озера.

Как писал NEWS.ru, московский музыкальный фестиваль «Пикник „Афиши“» перенесли на неопределённый срок. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.