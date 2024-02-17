Музкритик ответил на слова Цыгановой о провальной работе Пугачевой и SHAMAN Критик Бабичев: SHAMAN вряд ли сомневался в выборе песен Пугачевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шаман

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) при работе с народной артисткой РСФСР Аллой Пугачевой вряд ли сомневался в правильности выбора песен, которые Примадонна предлагала ему исполнить, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, на месте Дронова любой молодой артист полагался бы на мнение наставника с таким богатым опытом на сцене. Ранее певица Вика Цыганова высказала мнение, что Пугачева не смогла подобрать для SHAMAN песню, которая бы позволила ему раскрыться.

Она его видела вот так... Любой другой специалист, продюсер и сам Дронов лучше знают, какие песни петь. Но когда ты попадаешь в руки легенде российской эстрады, ты выйдешь на сцену как угодно: сделаешь татуировки, выйдешь полуголый, будешь стоять на голове. Будешь делать все, что скажет твой наставник, продюсер. Оглядываясь назад, поймешь, что у него за плечами 30–40 лет успешной работы на сцене, миллионы проданных пластинок, полные залы, а у тебя — ничего, — объяснил Бабичев.

Любой опыт так или иначе может оказаться полезен в будущем, добавил критик.

Артист складывается из опыта. Удачного, или не очень, это все равно опыт, который в дальнейшем ты можешь использовать, — заключил эксперт.

Ранее Цыганова заявила, что у SHAMAN всегда был интересный голос. Она рассказала, что следила за ним еще во время работы с Пугачевой. Сотрудничество с Примадонной, по ее словам, не принесло певцу успехов, так как ему «дали песню, которая даже вокально была ему неудобна».