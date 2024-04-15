До того как стать женой Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Алла Пугачева состояла не в одном браке и часто позволяла себе романы на стороне.
С первым супругом, литовцем Миколасом Орбакасом, певица познакомилась в московском эстрадно-цирковом училище. Он учился на четвертом курсе, а она подрабатывала там аккомпаниатором. Как позже написал в своей книге «Кристина Орбакайте. Триумф и драма» писатель Федор Раззаков, первый брак Пугачевой предсказала ее подруга поэтесса Карина Филиппова, которая была цыганкой.
После рождения дочери Кристины их союз просуществовал недолго. Пугачева развелась с Орбакасом из-за его разгульного образа жизни.
Позже Примадонна была замужем за режиссером Александром Степановичем, который помог ей стать актрисой и сняться в картине «Женщина, которая поет». Пугачева поругалась с ним и не помирилась даже перед его смертью в 2021 году.
Третьим мужем певицы стал Евгений Болдин, который работал ее концертным директором. Во время брака с ним у Пугачевой были и другие отношения. Но развелась Примадонна с супругом лишь после встречи с Филиппом Киркоровым. Певец прожил с Пугачевой около 11 лет.
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