Муж Кадышевой раскрыл секрет их счастливого брака Муж Кадышевой Костюк: «Мы с женой совпали духовно»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Надежда Кадышева и Александр Костюк

Основатель ансамбля «Золотое кольцо» и муж его солистки Надежды Кадышевой Александр Костюк рассказал NEWS.ru, что они с женой стараются не поддаваться эмоциям, чтобы не ругаться. Супруги живут в браке более 40 лет. Помимо этого, Костюк и Кадышева вместе работают: муж артистки написал музыку к нескольким хитам коллектива и играет на баяне.

У нас изначально так повелось в семье, что даже в критические моменты мы никогда не повышали голос друг на друга. Разошлись по разным углам, помолчали. И эмоции схлынули. Но в целом нам просто повезло: мы с женой совпали духовно, энергетически по всем канонам этого мира, — отметил Костюк.

Сын Кадышевой Григорий также считает, что секрет крепкого брака родителей — это одинаковые творческие и жизненные ценности. По его словам, мать и отец любят и уважают друг друга.

Поэтому и случился такой прочный семейный и плодотворный творческий союз, и они вместе уже более 40 лет, — сказал Григорий.

Сын Костюка и Кадышевой пошел по стопам родителей и занимается музыкой. Несколько месяцев назад Григорий выпустил дебютный альбом. Помимо творчества, он работает директором театра «Золотое кольцо», который находится в Москве.

Ранее Кадышева впервые после долгого отсутствия на фоне слухов об онкологическом заболевании дала концерт. Она выступила во Всероссийском музее декоративного искусства. В ходе мероприятия певица исполнила одну из своих самых знаменитых композиций «Виновата ли я» и поблагодарила близких за поддержку.