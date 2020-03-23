https://static.news.ru/photo/2707a45a-6d10-11ea-9bb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители Музея космонавтики на ВДНХ предложили москвичам принять участие в составлении плейлиста, который будет с утра играть для работников учреждения и экспонатов.

Уже сейчас в здании звучат песни Майи Кристалинской, Гелены Великановой и The Beatles, сообщает ТАСС.

Принять участие в составлении музыкальных плейлистов может любой желающий: для этого нужно написать на страницах сообщества музея во «ВКонтакте» или Facebook, какая музыка могла бы звучать у того или иного космического артефакта, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подбадривать друг друга музыкой — старая традиция в космонавтике. Например, Юрию Гагарину перед его полётом включали песни советских исполнителей, а инженеры NASA транслировали астронавтам композиции из популярных мюзиклов.

Пресс-служба музея подчёркивает, что любимые песни, звучащие на орбите по утрам, повышают на борту чувство товарищества и взаимовыручки.

Как писал NEWS.ru, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина прекратил работу с 17 марта. Такое решение администрация учреждения приняла в связи с распространением коронавируса.