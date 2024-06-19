18 июня в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Тур с Иванушками» о музыкальной группе «Иванушки International». Картину представили режиссер Марк Горобец и исполнители главных ролей Ольга Сухарева, Агата Муцениеце и Анна Пескова. Солисты группы «Иванушки International» сыграли самих себя и исполнили в картине свои хиты. Продюсерами проекта стали Михаэль Шлихт, Дмитрий Пристансков, Юлиана Слащева, Сергей Грибков, Игорь Мишин.
Фильм рассказывает о трех подругах, которые были в детстве поклонницами творчества «Иванушек International». Внезапно они понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка, всегда все делали ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить детскую мечту — поехать в тур за бойз-бендом по югу России, чтобы наконец-то отвлечься от всех проблем. Съемки ленты прошли в Москве, Анапе, Краснодаре, Геленджике и Сочи.
Гостями премьеры фильма «Тур с Иванушками» стали Николай Расторгуев, Дмитрий Дибров, Виктория Дайнеко, Мария Зайцева, Иван Чуйков, группа «Фабрика», Диана Анкудинова, Надя Ручка, Нелли Ермолаева, Ирина Ортман, Артур Цветков, Владимир Левкин с супругой, Женя Малахова, Карина Андоленко, Александр Бердников, группа «Город 312», Арина Шарапова, Анастасия Крайнова, Ирина Ортман, Леся Ярославская, Галина Ржаксенская, Ирина Медведева, Елена Николаева и другие.
Показ новой картины также посетила Светлана Сорина — мама Игоря Сорина, бывшего солиста группы «Иванушки International», который трагически погиб в 1998 году.
Муцениеце пришла на премьеру в черном костюме, который подчеркивал ее фигуру. Анна Пескова выбрала для выхода в свет короткое платье с цветочным принтом. Беременная Женя Малахова надела облегающий наряд оранжевого цвета.
На премьере специально для зрителей организовали фотозону с пляжными шезлонгами, чтобы создать летнее настроение.
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Фото: «Атмосфера Кино»
Агата Муцениеце и Иван Чуйков на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Анна Пескова с семьей на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Виктория Дайнеко на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Георгий Шабанов и Гевонд Андреасян на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Екатерина Молоховская на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Галина Ржаксенская на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Дмитрий Дибров на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Евгения Малахова на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Александрина Олексюк и Марк Горобец на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Группа «Тутси» на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Антон Сергеев (Кватро) с женой на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Участники группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлонов на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Диана Анкудинова на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Анастасия Крайнова на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Владимир Левкин на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Александр Бердников на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Сарик Андреасян на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Мария Зайцева на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Ирина Медведева, Карина Андоленко на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Игорь Мишин на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Рита Митрофанова на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Группа «Фабрика» на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Сергей Харченко на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Мария Лисовая на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Сергей Комаров на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Игорь Жижикин на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Мирослава Смирнова на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Ирина Ортман и Артур Цветков на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Сергей Грибков, Михаэль Шлихт, Ольга Голованова на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Роман Маякин и Ольга Сухарева на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Николай Расторгуев на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Роман Курцын на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: «Атмосфера Кино»
Юлиана Слащева на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»