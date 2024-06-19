Муцениеце скрыла стройные ноги: фото с премьеры фильма «Тур с Иванушками»

Фото: «Атмосфера Кино»

Участники группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко, Андрей Григорьев-Аполлонов и Агата Муцениеце на премьере фильма «Тур с Иванушками» режиссера Марка Горобца в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

18 июня в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Тур с Иванушками» о музыкальной группе «Иванушки International». Картину представили режиссер Марк Горобец и исполнители главных ролей Ольга Сухарева, Агата Муцениеце и Анна Пескова. Солисты группы «Иванушки International» сыграли самих себя и исполнили в картине свои хиты. Продюсерами проекта стали Михаэль Шлихт, Дмитрий Пристансков, Юлиана Слащева, Сергей Грибков, Игорь Мишин.

Фильм рассказывает о трех подругах, которые были в детстве поклонницами творчества «Иванушек International». Внезапно они понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка, всегда все делали ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить детскую мечту — поехать в тур за бойз-бендом по югу России, чтобы наконец-то отвлечься от всех проблем. Съемки ленты прошли в Москве, Анапе, Краснодаре, Геленджике и Сочи.

Гостями премьеры фильма «Тур с Иванушками» стали Николай Расторгуев, Дмитрий Дибров, Виктория Дайнеко, Мария Зайцева, Иван Чуйков, группа «Фабрика», Диана Анкудинова, Надя Ручка, Нелли Ермолаева, Ирина Ортман, Артур Цветков, Владимир Левкин с супругой, Женя Малахова, Карина Андоленко, Александр Бердников, группа «Город 312», Арина Шарапова, Анастасия Крайнова, Ирина Ортман, Леся Ярославская, Галина Ржаксенская, Ирина Медведева, Елена Николаева и другие.

Показ новой картины также посетила Светлана Сорина — мама Игоря Сорина, бывшего солиста группы «Иванушки International», который трагически погиб в 1998 году.

Муцениеце пришла на премьеру в черном костюме, который подчеркивал ее фигуру. Анна Пескова выбрала для выхода в свет короткое платье с цветочным принтом. Беременная Женя Малахова надела облегающий наряд оранжевого цвета.

На премьере специально для зрителей организовали фотозону с пляжными шезлонгами, чтобы создать летнее настроение.

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