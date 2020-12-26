Монеточка вышла замуж за своего продюсера

https://static.news.ru/photo/322cd054-4775-11eb-8af2-fa163e074e61_660.jpg Фото: monetochkaliska/Instagram.com

22-летняя певица Монеточка (Елизавета Гердымова) связала себя узами брака с продюсером Виктором Исаевым.

Артистка рассказала об этом на своей странице в Instagram. Девушка выложила фотографию своей руки и руки возлюбленного. На их кольцах выгравирована надпись Love blind («Любовь слепа»).

Сегодня я вышла замуж, — подписала снимок певица.

Монеточка стала известна, когда начала выкладывать в Интернет песни, записанные дома под фортепиано. В 2016 году она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» первый альбом «Психологический клауд рэп», в 2018 году вышел второй альбом «Раскраски для взрослых», а в 2020-м пластинка «Декоративно-прикладное искусство».

С музыкантом Виктором Исаевым Гердымова познакомилась в 2017 году. Мужчина стал продюсером певицы. В 2018 году Монеточка проехала с концертным туром по России.

Как писал NEWS.ru, артистка приобрела дом на Красной Поляне в Сочи. Стоимость жилья составила 18 млн рублей. Монеточка объяснила, что Сочи является для неё местом силы и уединённости.

Ранее Гердымова сравнила президента России Владимира Путина с Микки-Маусом. Строчки про российского лидера появились в её новой песне. Монеточка пояснила, что не любит посвящать творчество политике и агитации, а Путин её интересует как образ и часть нашей культуры. Она призналась, что дала послушать композицию как сторонникам, так и противникам президента. Композиция понравилась обеим сторонам.