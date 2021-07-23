«Мне не нравятся весёлые песни»: автору хитов Depeche Mode исполнилось 60

23 июля отмечает 60-летний юбилей любитель музыкальных экспериментов и автор большинства песен британской электро-рок-группы Depeche Mode Мартин Ли Гор. Уже несколько десятилетий подряд композитор предан вызывающему стилю в одежде, странным причёскам и глубоким, тоскливым мелодиям.

Почему Мартин Гор ненавидел свой родной город, зачем ему обезьяна-капуцин и в чём секрет мировых хитов Depeche Mode — ответы на эти вопросы в материале NEWS.ru.

Мальчик без отца

Тихий школьник Мартин Ли Гор, переехавший с семьёй из лондонского пригорода Сассекс в Бэзилдон, не пользовался популярностью среди сверстников. Сам будущий композитор признавался, что друзей у него не было, а время он коротал, читая сказки и изучая немецкий и французский языки.

В 13 лет самая обычная на первый взгляд семья преподнесла Мартину сюрприз — оказалось, что Дэйв, которого мальчик считал своим отцом, на самом деле приходится ему отчимом. Мать объяснила: биологический отец служил в американских войсках и после короткого романа ушёл из её жизни. Однако лишь в 40 лет Гор узнал всю правду. Генетический тест выявил, что его отец был афроамериканцем. После этого открытия музыкант смог разыскать его, однако подробности их встречи остаются неизвестны.

Из банка в банду

Именно школа, которую Гор не любил, свела двух друзей: Мартин познакомился с Эндрю Флетчером (впоследствии одним из основателей легендарного музыкального коллектива Depeche Mode, называвшегося в те времена Composition of Sound). Флетчер позвал нового друга в группу, и, будто по счастливому совпадению, примерно в это же время Гор обнаружил в своём доме мамины пластинки.

Так произошло первое знакомство композитора с рок-н-роллом: эта точка стала отправной для многолетней любви Гора к музыке и сочинительству.

Мартин Ли Гор Massimiliano Sasso/facebook.com

Ненавистную школу заменила не менее ненавистная работа младшим клерком в банке. Однако он проработал там всего лишь полтора года. Гора вновь спас старый друг Флетчер, в очередной раз пригласив его в группу. Это стало для молодого парня шансом, чтобы покинуть нелюбимую работу и Бэзилдон.

Я просто ненавидел Бэзилдон. Мне хотелось уехать оттуда как можно скорее. Участие в группе отчасти было попыткой к побегу. Бэзилдон — одно из тех мест, где люди пьют просто потому, что им больше нечем заняться, — приводятся слова музыканта в книге «Depeche Mode: Обнажённые до костей» Джонатана Миллера.

Родной город отвечал музыканту тем же. Даже сегодня, когда группа продолжает собирать стадионы и спустя десятилетия звёздной жизни так и не перешла в статус «попсы», в Бэзилдоне найдётся мало людей, знакомых с их творчеством.

Вспоминая в интервью для Electronic Beats первые годы звёздной жизни в группе, Гор рассказывал о бессонных ночах с алкоголем и неуязвимости, которую ощущал рядом с коллегами. Мартин признался, что в этой компании не испытывал одиночества.

Мы были бандой в полном смысле этого слова. Как и в западных фильмах, всё начинается с вашего языка тела и заканчивается количеством выпитого вами алкоголя, — делился композитор в интервью.

«Мне не нравится писать весёлые песни»

Мартин Ли Гор и сегодня является автором хитов Depeche Mode. Описывая процесс сочинения музыки, он объяснил, что в песнях «депешей» всегда есть изюминка — неожиданный финал или сдвиг. Так он охарактеризовал отличия британской группы от других исполнителей.

Гор подчеркнул, что работа над альбомами может длиться по три года, а настроение музыки определяется в процессе создания. Однако композитор не раз заявлял о своей нелюбви к счастливым песням, заметив, что в них нет глубины.

Счастливые песни не обладают способностью затронуть что-то глубоко внутри. Я чувствую себя ближе к Вселенной, когда пишу или пою песни, посвящённые одиночеству или меланхолии, — рассказал он.

Некоторые свои песни Гор исполняет сам со сцены во время концертов Depeche Mode. Но главная магия происходит в музыкальной студии — здесь создаются вечные песни наподобие Strangelove, Enjoy the Silence или Personal Jesus. Тем не менее Гор остаётся узнаваемым и ярким персонажем Depeche Mode из-за необъяснимой любви к странным причёскам и яркой, вызывающей одежде. Сам музыкант объяснял свой стиль желанием наполнить музыкальную сферу странными людьми. По его словам, в этой индустрии не должно быть много нормальных людей. Если Гор выходил на сцену, обнажённые части его тела были покрыты блёстками, а пиджаки переливались серебром и золотом.

Новое животное звучание

Сегодня Мартин Ли Гор — отец пятерых детей — продолжает писать сольные треки. Он скупает пластинки с электронной музыкой и экспериментирует, создавая не похожую на «депешей», но наполненную чувствами музыку.

В феврале 2021 года Гор выпустил сольный инструментальный альбом The Third Chimpanzee, вдохновлённый книгой Джареда Даймонда «Третий шимпанзе». И в этом случае мы должны поблагодарить пандемию коронавируса — альбом был создан музыкантом в вынужденной изоляции из-за распространения COVID-19.

Обложку к The Third Chimpanzee впервые в истории музыки нарисовала обезьяна-капуцин по кличке Покетс Уорхолл. А сама музыка звучит обрывисто, ритмично, футуристично и наполнена давящей атмосферой одинокого животного мира. В этом релизе нет мелодичности и возвышенности песен Depeche Mode. Тем не менее сердце музыки Гора, будь то в рамках группы или в сольном плавании, остаётся неизменно меланхоличным. Поэтому можно проследить необъяснимую связь между совсем разными по жанрам и исполнению песнями Depeche Mode и отдельно Гора. Главное, что их объединяет, — глубина.

Ставший музыкальной иллюстрацией к «Третьему шимпанзе» альбом The Third Chimpanzee — последний для Гора к настоящему времени. Но главной работой композитора остаётся написание песен для «депешей», фан-база которых и на сегодняшний день продолжает расти. Поклонники Depeche Mode — это определённая субкультура, образ жизни представителей которой во многом соответствует наполнению музыки Гора и его звёздных коллег.