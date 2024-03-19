MK.RU: Диана Арбенина обратилась к врачам в Москве из-за онкомаркеров

MK.RU пишет, что лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина была замечена на приеме у онколога в одной из престижных клиник на юго-западе Москвы. По данным издания, рок-певица испытывает определенные проблемы со здоровьем и решила проконсультироваться с врачами.

По данным MK.RU, визит носил скорее профилактический характер. Издание со ссылкой на специалистов по лечению опухолей сообщает, что сейчас многие россияне начать делать онкомаркеры, чтобы выявить рак на ранней стадии.

Как пишет MK.RU, Арбенина прошла тщательное обследование и некоторые результаты ее немного встревожили. По информации издания, некоторые показатели могли быть повышены в силу возрастных изменений, поэтому серьезных поводов для беспокойства у 49-летней певицы, предположительно, нет.

Ранее певица МакSим сообщила, что летом планирует вернуться на сцену. По ее словам, на июнь у нее запланирован небольшой концерт в Новосибирске, а осенью готовится выступление уже в Москве.

В конце февраля был госпитализирован продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов, который некоторые время находился в реанимации Боткинской больницы. Врачи поставили ему диагноз «неподтвержденный инсульт». В начале марта его сын сообщил, что Алибасова выписали, семья сразу отправила его на дачу, он чувствовал себя хорошо.