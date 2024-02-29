Митя Фомин назвал женщин Малороссии самыми красивыми в мире

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Митя Фомин

Певец Митя Фомин заявил корреспонденту NEWS.ru на мероприятии «Проводы зимы: Super x VK», что считает женщин Малороссии и юга России самыми красивыми в мире. Бывший солист группы Hi-Fi пояснил, что много раз убеждался в этом во время гастролей.

Вы не поверите... Знаете, я не хочу, чтобы это звучало провокационно, но когда мы несколько, наверное, сот раз были на гастролях на Украине, в Киеве в частности... И вообще, все, что связано с Малороссией, с югом России... Мне кажется, что самые красивые [женщины — там]. Какие прекрасные кубанские казачки! Какие формы, какое все... Надо смотреть на юг России, — сказал Фомин.

Ранее 50-летний Фомин высказал мнение, что выглядит прекрасно в свои годы, и даже лучше, чем те, кто моложе его на 20 лет. По словам певца, люди, как правило, критикуют чью-то внешность за глаза, боясь сказать это в лицо.

Певица Ольга Бузова в ноябре заявила, что считает самыми красивыми мужчинами в российском шоу-бизнесе актеров Дмитрия Нагиева, Павла Прилучного и Станислава Бондаренко. Бузова также назвала самых, по ее мнению, непривлекательных артистов, в числе которых оказались актер Алексей Панин, рэпер Баста и блогер Эльдар Джарахов. Бузова тут же оговорилась, пояснив, что не считает Басту и Джарахова некрасивыми людьми, они просто «не в ее вкусе».