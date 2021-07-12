Metallica к юбилею «Black Album» выпустила его масштабное переиздание

К 30-летию альбома «Black Album» Metallica группа решила выпустить его масштабное переиздание. Каверы на знаковые песни записали полсотни артистов, включая Фиби Бриджерс, Камаси Вашингтона, Майли Сайрус, Мозеса Самни, фронтмена Slipknot Кори Тейлора и многих других. Альбом можно найти на всех основных музыкальных стримингах.

Треклист трибьют-альбома точно следует за оригиналом. Однако непонятно, предназначена ли компиляция для последовательного прослушивания, ведь, к примеру, вариантов песни «Nothing Else Matters» на пластинке 12 штук.

«Black Album» — пятый студийный альбом рок-группы Metallica. Он вышел в 1991 году, достиг первой строчки Billboard и принёс группе «Грэмми» за «Лучшее метал-исполнение». Пластинка разошлась тиражом в 17 млн копий только в США и попала во всевозможные списки лучших рок-альбомов.

Ранее было официально объявлено о возвращении шведской поп-группы ABBA, которая возобновила совместную работу после почти 40-летнего перерыва. 5 ноября планируется релиз нового альбома Voyage, который состоит из 10 песен. Две из них уже сейчас доступны к прослушиванию.