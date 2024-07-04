«Мессия поэтического мира»: продюсер о феномене успеха Тейлор Свифт Продюсер Бабичев: феномен Тейлор Свифт есть, и это невозможно отрицать

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тейлор Свифт

Феномен певицы Тейлор Свифт действительно есть, этого нельзя отрицать, заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что ее называют чуть ли не «мессией поэтического мира». По его словам, временная смена названия немецкого города в честь певицы – это логическое продолжение шумихи, которая существует вокруг нее.

Смена названия немецкого города в честь Тейлор Свифт – это не новый виток ее карьеры, а логичное продолжение той шумихи, которая существует вокруг имени певицы. Свифт уже называют чуть ли не мессией в поэтическом мире, — отметил продюсер.

По его словам, артистка проделала огромный путь: она много работает и за счет этого смогла завоевать сотни поклонников по всему миру. Он уточнил, что от кантри Свифт ушла в сторону поп-музыки и успела поработать со многими известными продюсерами. Бабичев отметил, что нельзя отрицать усилия, приложенные ее командой.

Кажется, что она или ее команда, выверяли каждый шаг. Я говорю и про тщательную работу с соцсетями, и о невероятной работе по привлечению фанбазы, которая становится все больше. Кроме того, она поднимает в своем творчестве многие проблемы, которые волнуют людей, ее тексты легко запоминаются, — заключил продюсер.

Ранее стало известно, что немецкий город Гельзенкирхен, расположенный на западе страны, временно переименуют в Свифткирхен в честь американской певицы. Это связано со скорым визитом Свифт в рамках мирового турне Eras Tour.