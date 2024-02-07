Концерт Орбакайте захотели отменить еще в одном российском городе Мэр Владивостока попросил отменить концерты Орбакайте и Арбениной

Мэр Владивостока Константин Шестаков попросил организаторов отменить концерт певицы Кристины Орбакайте, который запланирован в городе на 19 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на муниципальный центр управления города. Глава администрации также призвал отменить концерт Дианы Арбениной, запланированный на 27 февраля.

Главой города Владивостока инициировано и направлено письмо организаторам концертов артисток Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, в котором рекомендуется отменить данные концерты во Владивостоке, — сообщил МЦУ.

С требованием об отмене концертов исполнительниц к мэру обратились представители общественного движения «Культурный фронт России». В МЦУ указали, что окончательное решение с учетом всех обстоятельств будет приниматься организаторами шоу.

Ранее концерты Орбакайте в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенный срок. Причем в Благовещенске у певицы было запланировано два выступления, 15 и 16 марта. Перед этим общественники также просили отменить выступление певицы в Амурской области.