«Меня чуть не вырвало»: Кузьмин прошёлся по русскому рэпу

https://static.news.ru/photo/479afa7e-7e6b-11eb-bf6e-96000091f725_660.jpg Владимир Кузьмин Фото: vk.com/vladimirkuzminbanddinamik

Знаменитый российский музыкант, прославленный гитарист и бывший лидер группы «Карнавал» Владимир Кузьмин в разговоре с журналистами резко высказался о современной российской музыке. По словам артиста, он пытался слушать русский рэп и его «чуть не вырвало».

Кузьмин также рассказал, как в 2019 году съездил в Баку на фестиваль «Жара». Гитарист надеялся услышать там интересные композиции. В итоге он отслушал всё отделение, посвящённое российской молодёжной музыке. Рокер резюмировал, что все песни были построены на четырёх аккордах, что смешно и печально одновременно.

Кроме того, артист резко высказался о жанровой популярной музыке.

Пытался слушать рэп на русском, но меня чуть не вырвало. Совсем не нравится. А попсу чего слушать? Там музыки нет вообще. Одно и то же, особенно по телевизору, — цитирует гитариста «АиФ».

Как ранее передавал NEWS.ru, рок-музыкант, бывший участник групп «Цветы» и «Воскресенье» Константин Никольский через суд взыскал с Первого канала 265 тыс. рублей за использование двух своих песен в проекте «Голос 60+». Изначально он требовал компенсацию в 500 тыс. рублей за песни «Один взгляд назад» и «Музыкант», исполненные в эфире осенью 2019 года.