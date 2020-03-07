https://static.news.ru/photo/4b422e82-607a-11ea-a097-fa163e074e61_660.jpg Фото: LITTLE BIG/vk.com

Фрагмент песни, появившейся на видеохостинге YouTube, — это не релиз официального трека Little Big, с которым группа поедет на музыкальный конкурс «Евровидение».

Интернет-пользователи, предположившие, что сингл в Сети принадлежит рейв-группе, должны дождаться официального заявления группы.

Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях, — подчеркнула PR-менеджер музыкального коллектива Полина Храмова.

Релиз официального трека должен состояться до 9 марта, сообщает Nation News.

Little Big — петербургская рейв-группа. Впервые музыканты заявили о себе 1 апреля 2013 года, выпустив шутливый клип Every Day I’m Drinking на YouTube. После этого их стали приглашать на большую сцену.

В 2020 году Евровидение пройдёт в середине мая в Роттердаме. Нидерланды получили право принимать конкурс после победы их представителя Дункана Лоуренса с песней Arcade на конкурсе 2019 года, который проходил в Тель-Авиве.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Яна Рудковская уверена: Little Big войдёт в тройку победителей Евровидения. Российский коллектив слушают по всему миру, они поедут выступать на пике своей популярности, отметила она.