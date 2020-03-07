Фрагмент песни, появившейся на видеохостинге YouTube, — это не релиз официального трека Little Big, с которым группа поедет на музыкальный конкурс «Евровидение».
Интернет-пользователи, предположившие, что сингл в Сети принадлежит рейв-группе, должны дождаться официального заявления группы.
Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях, — подчеркнула PR-менеджер музыкального коллектива Полина Храмова.
Релиз официального трека должен состояться до 9 марта,
Little Big — петербургская рейв-группа. Впервые музыканты заявили о себе 1 апреля 2013 года, выпустив шутливый клип Every Day I’m Drinking на YouTube. После этого их стали приглашать на большую сцену.
В 2020 году Евровидение пройдёт в середине мая в Роттердаме. Нидерланды получили право принимать конкурс после победы их представителя Дункана Лоуренса с песней Arcade на конкурсе 2019 года, который проходил в Тель-Авиве.
Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Яна Рудковская уверена: Little Big войдёт в тройку победителей Евровидения. Российский коллектив слушают по всему миру, они поедут выступать на пике своей популярности, отметила она.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен