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Звукозаписывающая фирма «Мелодия» выпустила виниловую пластинку с композициями Анны Герман.

По данным пресс-службы компании, на пластинке представлены песни разных лет, записанные с 1965 по 1979 годы.

Этот голос, наполняющий души надеждой, любовью и светом искренних чувств, сегодня востребован как никогда, — отметили в пресс-службе.

Цифровое издание избранных композиций размесят в iTunes, Apple Music и других сервисах 30 августа.

В компании также отметили, что начиная с осени планируется выпустить пластинки с песнями Александры Пахмутовой, Муслима Магомаева и Майи Кристалинской, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что российский певец Дмитрий Маликов показал своим подписчикам раритетную музыкальную пластинку 1987 года. Аудиозаписи на пластинке предназначались для лиц с алкогольной зависимостью.