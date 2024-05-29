Mash: раскритиковавшие Россию рэперы из «Касты» терпят убытки Mash: группа «Каста» подняла цены на корпоративы до €20 тысяч из-за убытков

Telegram-канал Mash сообщает, что российский музыкальный рэп-коллектив «Каста» поднял цены на свои выступления на корпоративах за рубежом до €20 тысяч. По данным канала, раскритиковавшие Россию и уехавшие за рубеж после начала СВО на Украине рэперы терпят убытки.

Как утверждает Mash, поднятие цен на выступление связано со строгими требованиями музыкантов в организатору, из-за чего количество возможных площадок для выступления сократилось. Авторы канала отмечают, что рэперам важна позиция заказчика по СВО, место жительства и отсутствие ее связей с российскими госструктурами. Канал пишет, что ранее музыканты запрашивали за свое выступление в 1,5 млн в рублевом эквиваленте, сейчас же это стоит 2 млн.

Канал отмечает, что «Каста» покинула Россию полтора года назад и обосновалась в Португалии. Авторы канала подчеркивают, что за это время интерес к артистам сильно упал в связи с чем даты на последний запланированный концерт в Праге перенесли на полгода из-за малых показателей по продажам билетов, чья стоимость составляла порядка €50.

Ранее певица Кристина Орбакайте анонсировала концертный тур по США, однако высокие цены на ее выступления разочаровали потенциальных посетителей мероприятий и многие из них отказались туда идти. Стоимость билета на ее выступление в баре Нью-Йорка Level составляла $350–450, а также налог и чаевые официантам.