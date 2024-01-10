Мартича из групп «Прыгай, киска» и «Пасош» выгоняют из России: за что SHOT: лидера группы «Пасош» выдворили из России за пропаганду наркотиков

Фото: vk.com/petarmartic

Петар Мартич

Суд в Москве признал основателя групп «Прыгай, киска» и «Пасош» Петара Мартича виновным в пропаганде наркотиков и приговорил к высылке из России. Что с ним произошло, за что его выдворяют из страны, в какие скандалы он попадал раньше и каких еще исполнителей требовали выгнать из РФ?

Что случилось с Петаром Мартичем

Telegram-канал SHOT сообщил, что Никулинский суд Москвы признал Петара Мартича виновным в пропаганде наркотиков в его песнях. Мартича, который является гражданином Сербии, выдворят на родину. В России музыкант проживает с 1997 года. Также его обязали выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.

Протокол на Мартича о правонарушении по административной статье поступил в Николинский суд Москвы 18 декабря 2023 года.

За что его высылают из России

По данным SHOT, причиной возбуждения административного дела по ст. 6.13 КоАП РФ стал текст трека «Насекомое», который рэп-проект Мартича «Прыгай, киска» выпустил совместно с Boulevard Depo в июне 2023 года.

Информации о том, чтобы аналогичное дело было возбуждено против Артема Кулика (Boulevard Depo), нет.

В какие скандалы Мартич попадал раньше

В 2021 году бывшая девушка музыканта Анна Зосимова, которая выступала вместе с ним в рок-группе «Пасош», рассказала о физическом и психологическом насилии, а также изменах со стороны музыканта. По ее словам, у Петара «были проблемы с агрессией» и во время ссор он пугал ее своим поведением.

После интервью, опубликованного в Wonderzine, Мартич столкнулся с «отменой». В соцсетях он назвал текст Анны «точечным и хорошо продуманным поступком, главным оружием в котором являются ложь и лицемерие, а целью — уничтожение чьей-то репутации». Он заявил музыкальному журналу Flow, что ряд СМИ отказались опубликовать его ответ, и обвинил Зосимову во лжи и склонности к рукоприкладству.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

Читайте также:

Итоги операции МВД «Нелегал-2023»: сколько и почему депортировали мигрантов

«Шоу-бизнес — не культура»: как Госдума ответит на «голую» вечеринку

Кого из российских блогеров наказали в 2023 году, за кем придут в 2024-м